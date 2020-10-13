Вашингтон, , 21:25 — REGNUM На компанию Microsoft подали в суд из-за проблем контроллера Xbox One. Об этом 13 октября сообщил портал Screen Rant.

Издание пишет, что проблема аналогична той, с которой сталкиваются владельцы портативной консоли Nintendo Switch, т. е. она связана с работой джойстиков. Согласно иску, который подал житель США Дональд Макфадден, Microsoft знает об этой неисправности, но не спешит её устранять.

Истец сообщил, что он столкнулся с этой проблемой когда купил дорогой контроллер Xbox Elite. После этого он решил приобрести ещё более дорогой Xbox Elite 2, но через три-четыре месяца неисправность появилась снова. Макфадден утверждает, что несмотря на многочисленные жалобы Microsoft не исправила дефект и при этом «регулярно отказывается бесплатно ремонтировать контроллеры».

Напомним, ранее несколько подобных коллективных судебных исков было подано против компании Nintendo. В июне 2020 года глава компании Сюнтаро Фурукава извинился перед владельцами Switch и заявил, что производитель пытается совершенствовать качество своих продуктов.

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