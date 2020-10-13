Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Студия Splash Damage сообщила, что все геймеры, которые в ноябре 2020 году зайдут в игру Gears Tactics, могут получить особого персонажа в Gears 5. Об этом 13 октября сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что все, кто пройдёт обучение в Gears Tactics, получат в Gears 5 скин (образ персонажа) Гейба Диаса. Начиная с 17 ноября 20 202 года они смогут включить этот скин в многопользовательских играх.

Релиз Gears Tactics на консолях нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S состоится 10 ноября 2020 года, одновременно со стартом продаж устройств. На ПК и Xbox One игра вышла 28 апреля 2020.

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