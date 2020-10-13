Париж, , 21:00 — REGNUM Стример из Франции DobbYSama завершил испытание, которое он начал около года назад: он прошёл все игры, похожие на Dark Souls, не получив ни единого удара. Об этом 13 октября сообщилпользователь Reddit Rakernator.

DobbYSama удалось пройти в таком режиме следующие игры студии From Software: Dark Souls I, Dark Souls II, Dark Souls III, Demon Souls, Blood Borne и Sekiro: Shadows Die Twice. Все прохождения он транслировал на канале платформы Twitch. Стоит отметить, что DobbYSama пока является единственный геймером, которому удалось достичь такого результата.

Напомним, игры серии Dark Souls и похожие на них проекты отличаются высокой сложностью. Релиз оригинальной Dark Souls состоялся 22 сентября 2011 года.

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