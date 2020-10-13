Купертино, США, 13 октября 2020, 20:43 — REGNUM Американская корпорация Apple представила новую модель смартфона iPhone. Вторая по счёту осенняя презентация новинок компании проходит 13 октября в её штаб-квартире Apple Park в Купертино.
Одной из главных особенностей iPhone 12, как и ожидалось, стала поддержка беспроводных сетей 5G.
Смартфон оснащён OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield. Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма (15,5 сантиметра). Работает устройство на новом процессоре A14 Bionic.
Как заявлено, обновлённый iPhone — на 11% тоньше и на 15% легче предыдущих моделей. Гаджеты будут доступны в пяти цветах — чёрном, белом, красном, зелёном и синем.
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