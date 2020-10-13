Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM За съёмки в фильме «Чудо-женщина 1984» Галь Гадот получит в 33 раза больше, чем за первую картину. Об этом 13 октября сообщил журнал Vanity Fair.

По имеющейся информации, гонорар актрисы за участие в новом проекте составит $10 млн, при том, что за картину «Чудо-женщина» она получила лишь 300 тыс. Издание отмечает, что зарплата Гадот всё же не сравнится с доходом Роберта Дауни-младшего, который он получил, снявшись в первых картинах про «Мстителей». Тогда ему удалось заработать $50 млн.

Бюджет первого фильма «Чудо-женщина» составил $149 млн. В кинопрокате США ему удалось собрать $412,5 млн, а в мире — $821,6 млн.

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