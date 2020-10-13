Севастополь, , 20:12 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится на территории Севастополя, сообщили 13 октября в правительстве города.

Чернореченское водохранилище 17Rising17

Решение принято по итогам заседания комиссии города по чрезвычайным ситуациям. На этот режим Севастополь переводится из-за сокращения запасов пресной воды.

В правительстве Севастополя добавили, что только 16,8 млн кубометров воды сейчас находится в Чернореченском водохранилище, из которых семь миллионов кубических метров относятся к неприкосновенному запасу.

Таким образом, если не будет обильных дождей, то Севастополю, получающему воду из этого водохранилища, воды хватит лишь на 81 день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым в этом году столкнулся с дефицитом пресной воды из-за погоды: жары и недостатка осадков.

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