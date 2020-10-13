Женева, Швейцария, , 20:10 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 269 975 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 37 704 153 человек. Такие данные приводит 13 октября Всемирная организация здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 4089 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 079 029.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 307 403 случаях заражения и 4441 скончавшемся пациенте с коронавирусом за сутки.