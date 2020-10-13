Рим, , 19:56 — REGNUM Министр образования Италии Лючия Адзолина во вторник, 13 октября, высказалась против перевода школьного образования в дистанционный режим.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Она отметила, что дети «счастливы, что ходят в школу» и что для учащихся старшей школы крайне важно учиться именно очно.

Потому важно соблюдать все меры предосторожности, но не закрывать учебные заведения, сказала Адзолина.

По данным на 13 октября, в Италии умерли 36 246 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 41 (днем ранее — на 39). Выздоровели 242 028 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1428 (днем ранее — на 891). Число подтвержденных носителей выросло на 5901 (днем ранее — на 4619). Это самый высокий показатель с 28 марта 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 365 467. В настоящее время заражены 87 193 человека — на 4429 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже более двух месяцев, за это время увеличилось почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.