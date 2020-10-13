Аддис-Абеба, , 19:50 — REGNUM Согласно отчету Africa CDC, к настоящему моменту в странах Африки выявлено 1 584 484 случая коронавирусной инфекции.

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Число жертв COVID-19 на континенте с начала эпидемии достигло 38 597 человек. 1 312 128 пациентов излечились от заболевания.

Наиболее тяжелой ситуация с COVID-19 остаётся в ЮАР, где к настоящему моменту зарегистрировано 693 359 случаев и 17 863 смерти от заболевания.

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