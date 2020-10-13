Афины , , 19:48 — REGNUM Греческие власти продлили до 25 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю. Соответствующее решение принято управлением гражданской авиации Греции.

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Въезд в страну разрешается только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус. При въезде также потребуется подтвердить наличие забронированного номера в гостинице.

Лимит на въезд российских граждан власти Греции ввели с 7 сентября сроком на две недели, позднее данное решение неоднократно продлевалось. Въезд разрешается через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона. Вместе с тем прямые авиарейсы между Россией и Грецией приостановлены из-за пандемии COVID-19.