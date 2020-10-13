Москва, , 19:37 — REGNUM С большой вероятностью вакцина от коронавируса, после завершения испытания и с началом массового производства, серьёзно изменит эпидемическую ситуацию. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Gamaleya.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Что касается вакцин, то вакцины, когда наступит их время — они должны быть к этому моменту окончательно проверены и произведены в достаточном количестве — должны серьёзно повлиять на эпидемическую ситуацию. Мы на это очень надеемся», — заявил Альтштейн.

В то же время он отметил, что мутации вируса идут постоянно — и они могут также коснуться рецептора, которым вирус связывается с клеткой.

«Это очень важно для эпидемиологического контроля за этим вирусом. Если этот белок, который связывается с клеточным рецептором, не меняется, вирус будет подвержен действию одних и тех же антител, одних и тех же иммунологических механизмов. И разные вакцины могут оказаться эффективными», — указал он.

По состоянию на 13 октября число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.