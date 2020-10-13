Москва, , 19:16 — REGNUM Маски должны использоваться в местах, где нет возможности поддерживать нормы социального дистанцирования. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».

Люди в масках Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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"Что касается масок, то, конечно, общий консенсус, что маски полезны. Другой вопрос, в какой мере они полезны? Конечно, защищать на 100% маска не может — это понятно. Тем не менее ношение масок в местах, где трудно поддерживать социальное дистанцирование, — снижает, конечно, возможность заражения, несомненно», — заявил Альтштейн.

По состоянию на 13 октября число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.