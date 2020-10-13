Москва, , 19:15 — REGNUM В пропаганде мер предосторожности на фоне эпидемии коронавируса надо ставить акцент на безопасности окружающих. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».

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"Здесь очень важно, чтобы мы делали ставку на страх за близких. На сопереживание. И обратите внимание, что страх личного заражения падал на протяжении всех этих месяцев, а вот страх, что заразятся близкие, — оставался стабильно высоким», — заявил Нестик.

«Сейчас этот страх испытывают порядка 70% россиян, по крайней мере в городах», — указал он.

По его словам, около 40% граждан России боятся заболеть коронавирусной инфекцией сами.

По состоянию на 13 октября число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.