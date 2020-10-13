Екатеринбург, , 19:29 — REGNUM В Свердловской области не наблюдается массовых жалоб родителей на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

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Ранее главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель заявил, что родители и дети стали часто обращаться к психиатрам из-за проблем, вызванных дистанционным образованием. Жалобы идут как на расстройства, так и на другие проблемы — падение качества образования, невозможность нормального досуга.

«По данным регионального минобразования, запросы, связанные с проблемами из-за перехода на дистанционное обучение, на сегодняшний день единичны», — уточнили в департаменте информполитики.

По информации ведомства, родители чаще обращаются с требованиями перевести учащихся на дистанционный режим или организовать дополнительные каникулы. Кроме того, в настоящий момент лишь 1,3% школьных классов ушли на «дистант», поэтому в регионе нет оснований для массовых жалоб, добавили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в ближайшее время не намерены отпускать детей на «коронавирусные» каникулы.

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