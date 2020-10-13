Москва, , 18:59 — REGNUM Более эффективным шагом в мотивации граждан придерживаться мер предосторожности могла бы стать апелляция к безопасности близких. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».

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"Очень важно подчёркивать, что каждый из нас может влиять на ситуацию, может защитить своих близких. Вообще, кстати, обращение к страху личного заражения малоэффективно. Здесь сказывается такой известный эффект, как сверхоптимизм — исследования уже в эту ковидную эпоху показывают, что люди склонны недооценивать вероятность собственного заражения», — заявил Нестик.

По состоянию на 13 октября число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.