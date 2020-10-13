Москва, , 19:06 — REGNUM Во время проверки на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах столицы было выявлено 147 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Москве.

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«Сотрудники ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов», — отмечено в сообщении.

По каждому факту составлен административный протокол. Нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

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