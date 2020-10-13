Липецк, , 18:47 — REGNUM В Липецкой области органами прокуратуры в октябре было выявлено 583 нарушения при реализации национальных проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуроры внесли 26 протестов, направили в суд 85 заявлений на сумму 199 тысяч рублей, внесли 266 представлений, привлекли к дисциплинарной ответственности 164 лица, возбудили 38 дел об административных правонарушениях, привлекли к административной ответственности 30 юридических и должностных лиц, объявили руководителям 13 организаций предостережения и инициировали возбуждение шести уголовных дел.

В частности, нарушения были выявлены в реализации нацпроектов «Демография» (строительство детсада в районе пересечения Лебедянского шоссе и автодороги Орел — Тамбов в Липецке, строительство детсада в микрорайоне Победа) и «Здравоохранение» (ненадлежащее лекарственное обеспечение ребенка-инвалида, строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Замартынье).