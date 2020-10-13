Москва, , 18:46 — REGNUM На железнодорожных вокзалах Москвы начали применяться штрафные санкции к нарушителям масочного режима. Об этом сообщается 13 октября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Как отмечается, в ходе рейдов, проведённых сегодня на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах полицией и сотрудниками Объединения административно-технических инспекций Москвы, было выявлено 147 посетителей без защитных масок.

В отношении каждого нарушителя был составлен протокол по части 4 статьи 3.18.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 5000 рублей, сообщили в оперативном штабе.