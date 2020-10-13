Москва, , 18:44 — REGNUM Легкомысленное отношение к эпидемии коронавируса, заметно возросшее к осени, продиктовано тем, что многие люди начали воспринимать пандемию как обычную сезонную болезнь. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».

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Отчасти это привыкание. И с другой стороны, мы уровень угрозы, которые малопонятны, склонны сравнивать с чем-то знакомым. Отсюда различные заблуждения, связанные с тем, что это может быть что-то сезонное, может быть, что-то похожее на грипп — хотя всё это не совсем так», — заявил Нестик.

По его мнению, в пропаганде здорового отношения к коронавирусной инфекции надо опираться на «язык примеров».

«Когда мы говорим об этом не как о каких-то закономерностях, а о конкретных людях, которые выкарабкались, справились с болезнью. И, конечно, огромное значение имеет такой консенсус, единодушие экспертов — это важно подчёркивать. Информируя о происходящем, чрезвычайно важно избегать катастрофизации, особенно в таких «жареных заголовках», — указал он.

По состоянию на 13 октября, число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.