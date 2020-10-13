Москва, , 18:39 — REGNUM Коронавирус нового типа мог стать более уживчивым со своими носителями, что повлекло снижение уровня летальности в период осеннего обострения эпидемии. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».

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"Я полагаю, что определённые изменения вируса происходят. И эти изменения в пользу человека», — заявил Альтштейн.

«Это изменения летальности вируса. Хотя твёрдых доказательств, что тут дело в изменении вируса, нет — специалисты нередко говорят, что улучшилось оказание медицинской помощи, но я думаю, что та огромная разница в летальности, которая есть сейчас в Европе, где было порядка 10−15% в весенней волне, а сейчас мы наблюдаем полпроцента… это вряд ли заслуга только медицины», — указал он.

По состоянию на 13 октября число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.