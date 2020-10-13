Липецк, 13 октября 2020, 18:36 — REGNUM В Липецкой области от COVID-19 умерла врач-инфекционист Чаплыгинской районной больницы Зоя Бабайцева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
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Ей было 67 лет.
С 1992 года в течение 26 лет Зоя Бабайцева возглавляла Чаплыгинскую районную больницу, а затем вышла на пенсию и продолжила работать в должности врача-инфекциониста.
Коллектив больницы и администрация Липецкой области выразили соболезнования родным и близким Бабайцевой.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 октября в регионе было зарегистрировано 6735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период подтверждено 53 летальных случая.
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