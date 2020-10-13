Архангельск, , 18:33 — REGNUM Прокуратура Архангельской области добивается изменения меры пресечения бывшему главе регионального министерства образования и науки Юрия Гнедышева, подозреваемому в совращении школьниц. Напомним, пока чиновник по решению суда находится под домашним арестом.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, прокурор с избранием такой меры пресечения не согласился и подал апелляцию.

«Материалы, представленные суду следователем в обосновании заявленного ходатайства, содержали сведения об обстоятельствах, свидетельствующих о необходимости избрания в отношении Гнедышева более строгой меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Гнедышев был задержан 9 октября. По версии следствия, он вел переписку в соцсети с двумя школьницами 12 и 14 лет. Одной из них он отправил ссылку на видеоролик с порно.