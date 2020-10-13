Москва, , 18:29 — REGNUM Мутации коронавируса нового типа могут затронуть механизм его взаимодействия с клеткой. Об этом 13 октября заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн на телеканале «Россия 24».

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"Это, конечно, тот же самый вирус. Мутации вируса идут постоянно — они могут не касаться некоторых свойств вируса, но вот такие, как его рецептор, которым он связывается с клеткой, — это очень важно для эпидемиологического контроля за этим вирусом», — заявил Альтштейн.

«Если этот белок, который связывается с клеточным рецептором, не меняется, вирус будет подвержен действию одних и тех же антител, одних и тех же иммунологических механизмов. И разные вакцины могут оказаться эффективными», — указал он.

По состоянию на 13 октября число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человек. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.