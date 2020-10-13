Курск, , 18:29 — REGNUM В Курской области в связи с ростом заболеваемости из резерва возвращают койки для пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Всего в больницах региона создано 1194 места. 12 октября под прием больных коронавирусом вновь развернули 160 коек в хирургическом корпусе БСМП, а ранее 100 мест оборудовали в бывшем онкологическом корпусе.

До конца недели будет организовано еще 50 мест в Советской ЦРБ. В резерве находятся места в городском клиническом роддоме. При необходимости будет открыто еще 150 коек в центральных районных больницах.

«К сожалению, мы вновь отмечаем рост заболеваемости. Это серьезный сигнал и для врачей, и для жителей региона. Тяжелее всего болезнь протекает у граждан старшего поколения. Лично убедился — в реанимации находятся именно пациенты в возрасте 65 лет и старше», — сказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудникам Курской областной больницы сделали прививки от COVID-19