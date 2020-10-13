Челябинск, , 18:28 — REGNUM В Челябинской области мошенники обращаются к бизнесменам с просьбой помочь финансово. Они рассылают письма от имени губернатора Алексея Текслера, сообщила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как пишет Накануне.Ru, целью оказания финансовой помощи якобы является поддержка в реализации социальных инициатив и программ. Одно из писем попало Гехт в руки, в нём шла речь о необходимости 300 тыс. рублей на обустройство квартир, предназначающихся детям-сиротам.

«Это фальшивка», — отметила чиновница. И подчеркнула, что все подобные программы воплощаются в жизнь из средств федерального и областного бюджетов. Она также призвала не поддаваться на уловки мошенников.