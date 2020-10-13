Екатеринбург, 13 октября 2020, 18:27 — REGNUM В Свердловской области снова заработают обсерваторы для заражённых коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
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Пункты временного размещения пациентов помогут системе здравоохранения разгрузить часть коек в стационарах, уточнил чиновник.
«Этот процесс все равно мы вынуждены начать, потому что он показал свою эффективность», — сказал Креков.
В частности, в обсерваторы будут отправлять больных, имеющих «безусловную динамику выздоровления».
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выявлено уже 31 550 заразившихся коронавирусом.
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