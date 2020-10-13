Ростов-на-Дону, , 18:24 — REGNUM В ночных клубах Ростова-на-Дону соблюсти социальную дистанцию практически невозможно, поэтому их работа будет приостановлена. На это обратила внимание заместитель сити-менеджера областного центра по экономике Светлана Камбулова.

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"В этих общественных местах невозможно полностью обеспечить соблюдение социальной дистанции. Также, согласно постановлению, в барах, ресторанах и кафе запрещено курение кальянов. Кроме того, предприятия общественного питания должны обеспечить помещения рециркуляторами. Время их работы по рекомендации регионального оперативного штаба — до 22:00», — пояснила принятые меры Камбулова.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону с 14 октября будут введены новые ограничения по коронавирусу. В частности, под запрет попали спортивные соревнования городского и районного значения, культурно-массовые мероприятия. Предприятиям общепита разрешается работать только до 22:00 мск. При этом должны быть исключены танцевальные зоны.

Кроме того, на удалённый режим работы должны быть переведены сотрудники старше 65 лет и сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно.

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