Москва, , 18:21 — REGNUM Люди начали привыкать к рискам коронавирусной эпидемии и перестали воспринимать её как реальную угрозу. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».

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"Язык цифр, когда речь идёт о таких невидимых рисках, крайне малопонятен. Нам значительно доступнее примеры из ближайшего окружения. И сейчас, по нашим данным, примерно у каждого третьего есть такие коллеги, есть друзья, есть, к сожалению, родственники, которые уже перенесли и заболели COVID-19. И тем не менее это не повышает уровень страха», — заявил Нестик.

«Отчасти это привыкание. И с другой стороны, мы уровень угрозы склонны сравнивать с чем-то знакомым. Отсюда различные заблуждения, связанные с тем, что это может быть что-то сезонное, может быть, что-то похожее на грипп — хотя всё это не совсем так», — указал он.

По его словам, в сентябре 2020 года всерьёз опасались заболевания коронавирусной инфекцией лишь 40% граждан.