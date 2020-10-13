Москва, , 18:15 — REGNUM Алармизм по поводу эпидемии коронавируса сменился пренебрежительным отношением к мерам предосторожности. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».

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"Связано это с целым рядом причин. Первое — пожалуй, связано с таким алармизмом, ожиданием тревоги в средствах массовой информации, особенно в период первой волны. И когда люди переживают, чувствуя собственную беспомощность и тревогу, когда мы не можем никак, как нам кажется, повлиять на ситуацию, этот внутренний конфликт разрешается через обесценивание, через недооценку последствий заражения и вероятности», — заявил Нестик.

По его словам, страх заражения снижался уже с первых чисел апреля, и это продолжалось до сентября.

«В сентябре, по нашим данным, по данным наших коллег из социологических исследовательских агентств, уровень страха составлял примерно 40%. То есть остальные 60% наших сограждан сами заболеть не очень боялись», — отметил он.

По состоянию на 13 октября, число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человек. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.