Москва, 13 октября 2020, 17:49 — REGNUM Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей планируется запустить на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом 13 октября сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
«Беспилотники будут тестироваться на ЦКАДе», — цитирует ТАСС главу Минтранса.
Дитрих рассказал о том, что в министерстве предлагали несколько новых федеральных проектов, в том числе и о применении беспилотного транспорта.
Из-за сложностей в финансировании договорились пока о том, что трасса М-11, ЦКАД и Московский железнодорожный узел оборудуют для работы беспилотного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Waymo запустила сервис по вызову роботакси (такси с автопилотом) в городе Феникс (США).
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