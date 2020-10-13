Москва, , 17:49 — REGNUM Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей планируется запустить на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом 13 октября сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Беспилотники будут тестироваться на ЦКАДе», — цитирует ТАСС главу Минтранса.

Дитрих рассказал о том, что в министерстве предлагали несколько новых федеральных проектов, в том числе и о применении беспилотного транспорта.

Из-за сложностей в финансировании договорились пока о том, что трасса М-11, ЦКАД и Московский железнодорожный узел оборудуют для работы беспилотного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Waymo запустила сервис по вызову роботакси (такси с автопилотом) в городе Феникс (США).

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