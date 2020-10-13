Москва, , 17:44 — REGNUM Страх заражения коронавирусной инфекцией постоянно сокращается, начиная с апреля. Об этом 13 октября заявил доктор психологических наук, кандидат философских наук, профессор РАН Тимофей Нестик на телеканале «Россия 24».

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"Надо сказать, что страх заражения снижался уже с первых чисел апреля, и продолжался до сентября. В сентябре, по нашим данным, по данным наших коллег из социологических исследовательских агентств, уровень страха составлял примерно 40%. То есть остальные 60% наших сограждан сами заболеть не очень боялись», — заявил Нестик.

По состоянию на 13 октября, число выявленных новых заболевших за сутки составило 13 592 человека. Более 13 тыс. заболевших выявлялись уже в течение нескольких дней до этого.