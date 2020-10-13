Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Свердловской области не намерены уводить школьников на «коронавирусные» каникулы, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Чиновник подчеркнул, что дети в структуре заболеваемости не являются самой заболевшей категорией населения.

«У нас увеличивается количество заболевших 65+, уменьшается количество заболевших школьников», — сказал вице-губернатор.

Поэтому нет оснований для введения дополнительных каникул. В настоящее время школы становятся относительно безопасными местами для пребывания детей, заверил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал отправить детей на дополнительные каникулы из-за роста заболеваемости COVID-19.

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