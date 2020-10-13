Тюмень, , 17:22 — REGNUM В Тюмени неотложная помощь поликлиник получила дополнительно 12 автомобилей. На следующей неделе медикам будет передана ещё 41 машина. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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За последние три недели количество обращений за неотложной помощью в Тюмени увеличилось более чем в пять раз: с 1,5 до 8 тыс. вызовов в сутки. Увеличение парка машин сделает неотложную помощь более оперативной.

Напомним, в Тюменской области суточный прирост заражений увеличился за месяц с 51 до 130.

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