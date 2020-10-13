Подгорица, , 17:13 — REGNUM С начала 2929 года по 1 сентября управление полиции Черногории зарегистрировало 63 самоубийства. По их данным, по количеству жителей самый высокий уровень самоубийств зарегистрирован в Плевле и Будве.

Однако в этом году у сотрудников полиции также были случаи, когда они вели переговоры с потенциальными самоубийцами, и им удавалось отговорить их от этого намерения.

«В части сдерживания самоубийства, в ходе которой сотрудники полиции вели переговоры с потенциальным самоубийцей, в Никшиче было зарегистрировано два таких случая. После переговоров с сотрудниками полиции люди отказались от самоубийства», — сказали в полиции.

По данным Управления полиции, в 2019 году в Черногории был зарегистрировано 91 самоубийство. Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние десять лет в Черногории в среднем за один год совершили самоубийство 110 граждан, что на 35 процентов больше, чем в начале 2000-х годов, потому что количество людей, страдающих депрессией и алкогольной и наркотической зависимостями растет.

Ранее сообщалось, что государственные аптеки ежегодно выдают около 300 000 упаковок антидепрессантов и других транквилизаторов.

В странах региона в среднем более 2800 человек совершают самоубийства каждый год, и эта тенденция, небольшими колебаниями в последние годы, осталась неизменной.