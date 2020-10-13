Архангельск, , 17:11 — REGNUM Торговые центры, транспорт, банки названы основными точками распространения COVID-19 в Архангельской области.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона со ссылкой на главу Управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, наиболее сложная обстановка складывается на территории Архангельска, Северодвинска, Котласа и Котласского района, Новодвинска и Приморского района, где суммарно зафиксировано 82,5 процента от общего числа случаев по области.

«В основном инфекция распространяется среди взрослого работающего населения, всего 9,6 процента среди заболевших приходится на детей в возрасте до 18 лет. Позволяют сдерживать рост заболеваемости в образовательных учреждениях, детских садах принимаемые там меры — по разделению потоков, термометрии, оснащению помещений рециркуляторами», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 195 новых случаев заболевания COVID-19.