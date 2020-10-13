Москва, , 17:09 — REGNUM В Москве в онлайн-режиме пройдёт Московский фестиваль прессы. Об этом сообщили в департаменте СМИ и рекламы столицы.

Фестиваль будет идти с 15 по 17 октября, запланирована деловая программа по направлениям медиарынка и издательского бизнеса. В программе — встречи с писателями, квесты, воркшопы и мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Большом зале Московской консерватории состоялось открытие XX международного музыкального фестиваля ArsLonga.

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