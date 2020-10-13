Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM Указание губернатора Свердловской области по насаждению «атмосферы нетерпимости» может улучшить ситуацию с заболеваемостью COVID-19, заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге.

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Чиновника попросили прояснить, что скрывается за требованием организации «атмосферы нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований».

«Если мы все будет этим заниматься, если не будем стесняться делать замечания такого рода и показывать своим личным примером, то, наверное, все будет в порядке», — сказал вице-губернатор.

Креков привёл пример, когда один из пассажиров лифта поругал других за отсутствие масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный психиатр Свердловской области и УРФО Олег Сердюк призвал жителей не конфликтовать по поводу того соблюдения «масочного режима. «Конфликтовать на почве того, что «ты в маске, я не в маске», наверное, неверно. Проще отойти от человека, который не в маске, и спокойно продолжить свой путь», — сказал врач.

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