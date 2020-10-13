Тутаев, Ярославская область, , 17:05 — REGNUM В Ярославской области Тутаевская центральная районная больница становится госпиталем по приему пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в областном правительстве.

Больничные койки Yarregion.ru

Перепрофилирование связано с ростом числа пациентов с COVID-19. Пациенты, прикрепленные к больнице, будут получать плановую и экстренную помощь в клиниках Ярославля. Их примут КБ №9, Соловьевская больница, областная больница, областная детская больница и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: 7,8% пациентов ярославских ковид-клиник находятся в тяжёлом состоянии