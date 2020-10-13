Москва, , 17:12 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России может предпринять меры по ужесточению требований к выдаче ипотечных займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Экономист отметил, что льготная ипотека делает получение займов на приобретение жилья более доступным, что создаёт дополнительные риски к возникновению кризиса на рынке ипотечного кредитования. Поэтому Центробанк может предпринять ряд мер, призванных урегулировать этот процесс, снизив риски невыплат.

По мнению эксперта, самой рентабельной и компромиссной мерой является повышение требований к первоначальному взносу. Дело в том, что в России максимально популярна ипотека именно с минимальным первоначальным взносом. Причём довольно часто люди не имеют денег на первоначальный взнос и получают его, взяв потребительский кредит.

«На прошлой неделе представитель Центробанка высказал опасения о перегреве рынка ипотечного кредитования. Но надо понимать, что у программы льготного кредитования много лоббистов. Для тех, кто продает недвижимость, — это манна небесная. Тот факт, что ипотека популярна, говорит о том, что у людей денег на покупку недвижимости недостаточно. Надежных прогнозов о том, как глубоко экономика упадет, нет. Мы последний раз с пандемией сталкивались век назад. Опыт 1918−1929 годов нам мало чем поможет», — сказал Хестанов.

Экономист полагает, что с учётом сильного лоббирования продления льготной ипотечной ставки Центробанк будет действовать в вопросе ужесточения требований плавно.

«Возможно, Центробанк увеличит требования к первоначальному взносу, возможно, Центробанк повысит нормы резервирования — банкам потребуется больше резервов вкладывать, и энтузиазм банков к выдаче ипотеки снизится. Думаю, в ближайшее время какое-то событие, с этим связанное, увидим», — заявил Хестанов.

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