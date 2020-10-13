Стокгольм, , 17:02 — REGNUM В случае крупных вспышек заболевания COVID-19 Агентство общественного здравоохранения сможет временно ужесточать местные карантинные ограничения. Об этом сообщила газета Dagens Nyheheter.

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Сегодня, 13 октября, представители Агентства общественного здравоохранения заявили, что локальные меры по борьбе с коронавирусом могут претерпевать изменения, если ведомство примет такое решение после консультации с главным инфекционистом того или иного муниципалитета или региона.

В пресс-релизе агентство приводится несколько примеров ужесточения ограничений. Например, гражданам могут рекомендовать избегать поездок на общественном транспорте, места скопления людей, принадлежащих к группам риска. Посещение торговых центров и спортивных залов также может оказаться под угрозой.

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