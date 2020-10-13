Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Ленинградской области занят на 67%. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

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"На вчерашний день в семи стационарах больниц области находится 736 человек, при этом всего развернуто 1095 мест коечного фонда», — говорится в сообщении.

Таким образом, в регионе остаются свободными 349 специализированных коек, в том числе 118 реанимационных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти вторые сутки подряд выявляют по 99 новых носителей SARS-CoV-2.

Напомним, в настоящий момент районы региона поделены по типу светофора на три зоны. Наибольшее число заболевших выявлено в районах, расположенных вблизи Санкт-Петербурга, — во Всеволожском и Гатчинском, а также в Выборгском, они помечены «красным».

В «желтой» зоне находятся: Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Приозерский и Сланцевский. В «зеленой» зоне продолжают находиться: Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужки и Сосновый Бор.

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