Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В Петербурге стал известен порядок работы волонтеров акции #МыВместе во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо», где с 12 октября развернуто почти 2500 коек для пациентов с COVID-19.

Бейдж волонтера Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Волонтеры будут работать в две смены — по 5 человек в каждую (длительность одной смены — 6 часов)», — сообщили 13 октября в Смольном.

Волонтеры будут помогать младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными, а также оказывать психологическую помощь пожилым пациентам.

Добровольцы уже прошли необходимое обучение, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами. В настоящее время проходит инструктаж волонтеров перед началом работы в «красной зоне» госпиталя.

«Когда началась эпидемия коронавируса, наши волонтеры доставляли продукты горожанам старшего поколения, помогали в «красной зоне» временного госпиталя, поддерживая пожилых и маломобильных пациентов. И сегодня, когда ситуация осложнилась, они вновь предложили свою помощь», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как уже сообщалось, ранее волонтеры вновь начали доставлять продукты питания жителям старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

«Средний возраст волонтеров акции #МыВместе — 29 лет. Среднее время обработки заявки волонтером — 20 минут», — отмечают в городском правительстве.

ФОТОРЕПОРТАЖ корреспондента ИА REGNUM Дарьи Драй о работе волонтёров Санкт-Петербурга:

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