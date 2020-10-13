Варшава, , 16:33 — REGNUM Эксперты Польской академии наук предлагают ввести обязанность носить маски в школах, чтобы ограничить распространение коронавируса в Польше. Об этом сообщает Dziennik.

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Вирусолог Академии Кшиштоф Пырч сказал, что не является сторонником закрытия школ, но, чтобы этого избежать, ученики должны учиться в масках.

«У маленьких детей может возникнуть сомнение в отношении ношения масок в школе, поскольку они не понимают, что происходит, и не будут носить их должным образом. Дети постарше — это уже молодые люди, поэтому их стоит призывать относиться к пандемии более ответственно», — заявил профессор.

Помимо этого, специалисты Польской академии наук также предлагают ввести перерывы между уроками в разное время для разных классов.