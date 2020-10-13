Москва, , 16:23 — REGNUM Мужчина, переболевший COVID-19, впоследствии может оказаться бесплодным. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил главный репродуктолог Минздрава РФ Олег Аполихин.

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"Мы видим определённые процессы агглютинации. В некоторых случаях [присутствуют] делеции хроматина в так называемой фрагментации ДНК. Это может за собой повлечь целый ряд нарушений и фертильности, и при рождении детей иметь прямое отражение на потомстве», — сказал Аполихин.

Он рассказал о ранее неопубликованных исследованиях медицинского факультета Падуанского университета, находящегося в итальянском городе Падуя, согласно которым под ударом бесплодия находятся молодые люди, перенёсшие COVID-19 даже в лёгкой форме или без симптомов: «Нарушение функции гематотестикулярного барьера может вызывать аутоиммунные поражения яичек даже без выраженной локальной симптоматики орхита. Это аутоиммунное поражение может вызывать мужское бесплодие в среднесрочной и отдалённой перспективе у мужчин, перенёсших COVID-19 даже в лёгкой или бессимптомной форме».