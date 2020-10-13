Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала учебного года подростки стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость среди несовершеннолетних в возрасте 15−17 лет выросла на 181%.

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Как сообщила 13 октября изданию «Фонтанка» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Чхиджерия, с 1 сентября количество заболевших несовершеннолетних всех возрастов, от года и старше, выросло на 89%. Однако больше всего заболевших за этот период выявляется среди учащихся общеобразовательных учреждений. Так, среди школьников младшей и средней школы заболеваемость увеличилась на 102%, а у старшеклассников — на 181%.

Такая статистика, по мнению чиновницы, связана с очным образованием, когда отдохнувшие школьники вернулись в классы с летних каникул и начали общаться друг с другом. При этом в целом доля инфицированных детей от числа заразившихся горожан не превышает и 10%.

«Рост заболеваемости среди лиц 18−29 лет — 10,5%, 30−49 лет — 23%, 50−64 лет — 20%. А в главной группе риска — 65 лет и старше — на 18%», — пояснила Ирина Чхиджерия.

Как сообщили ИА REGNUM в комитете по образованию Санкт-Петербурга, по данным на 13 октября в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находится 81 класс в 39 школах города. Кроме того, закрыты три группы в трех детских садах.

При этом городские власти не планируют в ближайшее время переводить всех учащихся в онлайн или начинать осенние каникулы раньше срока.

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