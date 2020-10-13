с. Уйское, Челябинская область, , 16:12 — REGNUM В Уйском районе Челябинской области заведующая детским садом осуждена за присвоение средств, собранных родителями воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Женщина возглавляла детсад в 2018—2019 годах. По данным следователей, она похитила более 48 тыс. рублей, которые являлись платой за уход и присмотр за детьми. Вину в совершении преступления дама не признала, однако затем полностью возместила ущерб.

Суд признал женщину виновной. По приговору она заплатит 70 тыс. рублей штрафа.