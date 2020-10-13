Джакарта, , 16:03 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с эпидемией в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что за последнюю неделю или с 4 по 11 октября 2020 года на 5,9% выросло число случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«На национальном уровне, после снижения числа случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе, выясняется, что на этой неделе число случаев заражения увеличилось на 5,9%. Этого мы должны избегать. Добавление новых случаев должно уменьшаться каждую неделю», — отметил Вику Адисасмито.

Известно, что в Индонезии 65 299 активных случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с пандемией в Индонезии заявили, что показатель вылеченных пациентов в стране увеличился на 4,4%.

Читайте также: В Индонезии вырос показатель вылеченных пациентов с COVID-19