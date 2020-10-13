Ярославль, 13 октября 2020, 16:00 — REGNUM Всероссийский форум профессиональной навигации для школьников «ПроеКТОриЯ» пройдёт в дистанционном режиме. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Местом проведения форума традиционно выбран Ярославль. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин. Но школьники со всей страны в город не приедут.
Форум будет проходить с 25 по 28 октября. Главная тема — новые вызовы, которые встают перед обществом в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ребятам будет предложена работа в нескольких направлениях. Среди них — медицина, экология и образование.
Всероссийский форум профессиональной навигации проходит в Ярославле с 2013 года.