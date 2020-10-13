Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Если в торговых центрах Свердловской области не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, то организации будут закрывать. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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В регионе «достаточно жёстко» проверяют ТЦ на предмет нарушений, особенно в выходные дни, заметил Креков. Проверки продолжатся, в частности, 17 и 18 октября 2020 года.

«Если они не соблюдают, мы будем закрывать торговые центры», — сказал чиновник.

Аналогичные меры будут применяться в отношении транспортных компаний, предупредил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 31 550 случаев заражения коронавирусом.

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