Казань, , 16:30 — REGNUM В Татарии 13 октября подтвердились еще два летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Врачам не удалось спасти 80-летнюю женщину. Жительницу Набережных Челнов госпитализировали в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Осложняли лечение имеющиеся хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие коронавирусной инфекции подтвердили в результате лабораторных исследований.

73-летняя женщина тоже не справилась с болезнью и скончалась. Ее доставили в больницу скорой медицинской помощи с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией. Состояние пациентки осложнялось на фоне обострения нескольких хронических заболеваний. Причину смерти установили в ходе патологоанатомической экспертизы.

С начала наблюдения в Татарии от коронавируса скончались уже 92 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала наблюдения по состоянию на 13 октября заражены коронавирусом 7618 человек, за минувшие сутки инфицированы еще 34 пациента. Накануне сообщалось о 35 заболевших. Всего выздоровел после заражения инфекцией 6421 человек, за сутки — 40 пациентов.

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